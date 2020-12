Barça volta a pensar em Rüdiger

O barcelonismo não consegue entender o que acontece ao Barça. A derrota em Cádiz aumentou as dúvidas tanto na torcida quanto no clube.

Em relação a Koeman, o treinador já confirmou abertamente que está bastante contrariado depois dos trabalhos em Ramón de Carranza. Para piorar a situação, o holandês também está indignado com a situação do elenco.

No momento, há muitos jogadores lesionados e Ronald quer contratações. No entanto, a Diretoria não está autorizada a dar luz verde às operações até que haja um novo presidente, o que será definido no dia 24 de janeiro.

No entanto, o portal 'ESPN' informou que a equipe do Barça reativou a opção de Rüdiger para o mercado de inverno, um jogador que é considerado uma alternativa a Eric García.

O zagueiro alemão quase não tem participação no Chelsea. Até agora nesta temporada, o alemão disputou apenas quatro jogos, o que se traduz em apenas 292 minutos.

E justamente o nome desse jogador aparece depois do péssimo jogo contra o Cádiz. Ele vinha de fazer boas partidas, mas o debate voltou a se instalar no 'Can Barça' em relação à necessidade de contratar um zagueiro.