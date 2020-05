Barcelona coloca Neymar em segundo plano

Ver Neymar novamente com a camisa do Barcelona parece que acontecerá mais cedo ou mais tarde, mas isso ainda não deverá ocorrer neste mercado de transferências. O PSG continuará pedindo dinheiro que o clube catalão não pode pagar, especialmente em meio a uma crise.

O tridente que Messi, Neymar e Suárez formaram era tão letal quanto difícil de formar novamente. O jornal 'Marca' afirma que o Barcelona tem outras prioridades para os próximos movimentos no mercado do futebol.

Por um lado, o clube catalão quer fechar a contratação de Lautaro Martínez, que teria rejeitado a última proposta de renovação da Inter de Milão. No Camp Nou, acreditam que o argentino é o jogador do presente e do futuro, que substituirá Luis Suárez. O interesse é mútuo, especialmente para o jogador do time italiano, que deseja formar com Messi a dupla que já mostrou entrosamento na seleção.

Pjanic é o outro nome no topo da lista de interesses. O Bósnio é uma obsessão do Barcelona, que tentou contratá-lo três vezes. Esses dois nomes aparecem primeiro, à frente de Neymar, que terá de esperar um contexto mais favorável para seu retorno.