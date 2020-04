Barcelona congela a renovação de Ter Stegen

A renovação do contrato do alemão Marc-André Ter Stegen está sem definição devido à crise de saúde causada pelo coronavírus, uma vez que o Barcelona considera que não é uma prioridade em meio à situação econômica.

Isso é o que aponta o jornal 'Sport' neste domingo, citando um contato entre o clube e o representante do jogador, Gerd vom Bruch, a quem a diretoria manifestou sua indisposição de tomar um passo adiante no momento, para aguardar um panorama mais estável antes de enviar uma oferta final.

Ter Stegen encerra seu vínculo com o Barcelona em 30 de junho de 2022, mas a permanência é um desejo do clube, devido ao excelente desempenho que o alemão de 27 anos desde que chegou, na temporada de 2014-15.

Naquela campanha, o jogador ficou responsável por jogar a Copa e a Liga dos Campeões, enquanto o chileno Claudio Bravo foi o titular no Campeonato Espanhol. Os dois tiveram uma temporada marcante, já que o Barcelona venceu a Tríplice Coroa.

Depois de uma nova temporada assistindo aos jogos do Espanhol no banco, sua concorrência venceu Bravo, que deixou o Barcelona na campanha de 2016-17 para Ter Stegen ser o titular incontestável e uma das peças mais valiosas do time.