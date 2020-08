Barcelona...7 a 1? Veja os memes da goleada histórica do Bayern

Mais um ano, mais um vexame do Barcelona na Liga dos Campeões. O time enfrentou o poderosíssimo Bayern de Munique nas quartas de final da competição e acabou sendo eliminado por 8 a 2 em uma goleada histórica - a maior sofrida pelo clube em toda a história da Champions.

É claro: as redes sociais não deixaram essa vergonha passar. Internautas já começaram a ironizar a derrota do Barça e sobrou até pra Dona Lúcia!

Outra razão pela qual a internet não perdoou a derrota do Barcelona foi o "fator Coutinho". Escanteado no clube catalão, o brasileiro foi emprestado ao Bayern para esta temporada e saiu do banco de reservas para marcar os dois últimos gols da goleada, além de ter dado uma assistência para Robert Lewandowski deixar o dele.

Confira alguns dos memes que correram pelas redes sociais após mais um vexame dos catalães!

"É impressionante a capacidade que esse time tem para ser humilhado"?

Em um áudio famoso, o então repórter Felippe Facincani, da Rádio Bandeirantes, atualmente comentaria da Fox Sports, deixou toda a sua indignação sobre a derrota de 4 a 1 sofrida pelo Palmeiras contra o Água Santa, em 2016. Assim, alguns internautas resolveram "adaptar" a indignação de Facincani... em catalão!

Foi jogo treino?

Outros internautas também relembraram um tweet antigo de Philippe Coutinho, onde o jogador afirmava ter feito dois gols em jogo treino contra os juniores.

"Stonks"?

Realmente, não parece ter sido um bom negócio para o Barcelona...

Pessoal não deve ter ficado contente...

A vingança é um prato que se come frio, não é, Coutinho...

Desce mais uma, Lewa?

E o "Pai tá on" mesmo...Lewa e companhia deitaram no Barcelona.

O pior é que nem é meme...

Depois do jogo, Thomas Muller deixou claro: foi bem mais fácil que o 7 a 1.

"Més que un club..."?

E o tradicional lema do Barcelona foi adaptado: Messi quer um clube, e não um catado.

Messi já tem casa nova!

Cá pra nós: numa segunda a noite, em General Severiano, com narração de Jota Júnior, o Botafogo não teria levado oito gols do Bayern de Munique.

Conhece a história de Guernica, de Pablo Picasso?

Uma obra impressionante, que capta a gama de emoções dos seres humanos.

Palavras machucam, Vidal!

Início de um sonho // deu tudo errado...

Dona... Lúcia?

A diretoria do Barcelona é aquilo que dá certo na Catalunha!

Agora é pensar no futuro...

Com a saída de Quique Setién, o Barcelona já estuda vários nomes para assumir o cargo de treinador! Sempre que cair, trate de levantar.