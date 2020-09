Em um amistoso para ver como está sendo estruturado o novo Barça, a equipe de Koeman ganhou com gols de Dembélé, Griezmann e Coutinho em um jogo contra o Gimnàstic Tarragona, que ainda diminuiu a diferença com gol de Bonilla ainda no primeiro tempo.

No vídeo acima, você confere como foi os gols da partida que deram uma ideia de como será o novo Barça.