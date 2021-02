Bayern é mais rápido e acerta com Upamecano, alvo do Real Madrid

E o Bayern de Munique, campeão do mundo e melhor time do planeta, tem um novo reforço: trata-se do zagueiro francês Dayot Upamecano, do RB Leipzig, um dos principais nomes da posição no mercado.

Segundo o diretor de futebol do time bávaro, Hasan Salihamidzic, a equipe já chegou a um acordo com o Leipzig nesta sexta-feira (12) e apenas detalhes separam o jogador do clube.

Muito bem cotado no mercado de transferências, Upamecano não só era um dos principais zagueiros da Bundesliga, mas também, com 22 anos, já faz parte da seleção francesa e interessava a clubes como Real Madrid e Manchester United, além, é claro, do Bayern de Munique.

"Posso confirmar o negócio e estamos muito feliz por ele. Tivemos ótimas conversas com Dayot e seu agente." admitiu Salihamidzic em declaração concedida ao Sport Bild, jornal alemão. A expectativa é que ele seja o substituto de David Alaba, que deve deixar a equipe em direção ao Santiago Bernabéu.

Assim, o zagueiro francês deve assinar contrato por cinco temporadas com Bayern de Munique, garantindo a sua permanência na Baviera até o final da temporada de 2025-26. O clube teria pago a multa rescisória do defensor, que valia mais de 42,5 milhões de euros - cerca de R$ 275 milhões.

Upamecano foi uma das principais peças da equipe do RB Leipzig que chegou até as semifinais da Liga dos Campeões em 2019-20, e só foi eliminado pelo PSG, vice-campeão da competição. Segundo fontes da Goal, se o Bayern não tivesse acertado sua contratação, o defensor seria um dos principais alvos do Real Madrid na próxima janela de transferências.

Na atual temporada, o zagueiro já tem 26 partidas pelo RB Leipzig em todas as competições, jogando quase 2.200 minutos, além de ter marcado um gol e ter dado uma assistência.

Agora, com novidades e mais uma taça para sua extensa galeria de troféus, o Bayern retorna para a Alemanha após a conquista do Mundial de Clubes. O time volta aos gramados nesta segunda-feira (15), às 16h30 (de Brasília), diante do Arminia Bielefeld, pela Bundesliga.