Beckham espera Sergio Ramos com os braços abertos

Ramos tem um lugar reservado no Inter Miami. Twitter/RealMadridCF

Sergio Ramos estaria atraído pela ideia de jogar um par de anos na MLS e, para cumprir tal desejo, poderia contar com a ajuda de seu grande amigo David Beckham. O inglês tem um espaço reservado no Inter Miami para quando o jogador espanhol terminar seu contrato com o Real Madrid.