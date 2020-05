As homenagens a Beckham pelos 45 anos

Hoje, completando 45 anos de vida, David Beckham é dono do Inter Miami, time que estreou neste ano no futebol dos Estados Unidos. No entanto, seus maiores feitos foram dentro de campo, marcando época por onde passou enquanto jogador de futebol.

Foi protagonista e líder em suas nove temporadas pelo Manchester United antes de viver quase quatro anos no Real Madrid, aonde chegou em 2003.

O meio-campista inglês marcou 20 vezes e deu 51 assistências, pelo clube merengue, com o qual venceu um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha.

O camisa 23 conhecido por sua elegância em campo e por seu talento em cobranças de falta viveu o fim da carreira alternando passagens entre o Milan e o LA Galaxi, mas pendurou definitivamente as chuteiras no PSG na temporada 2012-13.

No entanto, também tem qualidades fora de campo elogiadas por seus companheiros, como Antonio Cassano, que recentemente declarou: "Ele era como uma estrela do rock, conhecida em todo o mundo, mas manteve a humildade".

Neste sábado, não faltaram mensagens nas redes sociais para homenageá-lo pelo aniversário.