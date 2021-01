Benfica confirma mais dois casos positivos de Covid-19 no elenco

O Benfica tem mais desfalques para os próximos confrontos. O clube português confirmou, nesta quarta-feira, que dois novos casos positivos para Covid-19 foram detectados.

Trata-se do zagueiro Otamendi e do lateral-esquerdo Nuno Tavares, que iniciaram o período de isolamento social e serão ausências dos trabalhos enquanto não voltarem a dar negativo.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que foram detetados dois casos positivos nos mais recentes testes de diagnóstico Covid-19 realizados aos jogadores do Futebol Profissional. O defesa-central Otamendi e o defesa-esquerdo Nuno Tavares testaram positivo ao novo coronavírus nesta quarta-feira", comunicou o clube.

A informação vem um dia depois do anúncio de outros 17 resultados positivos, incluindo o presidente Luís Felipe e cinco atletas: Waldschmidt, Gilberto, Vertonghen, Diogo Gonçalves e Grimaldo.

Com diversas ausências, a equipe de Jorge Jesus viajou nesta manhã para enfrentar o SC Braga no jogo marcado para as 19h45.