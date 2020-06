Benfica demite treinador e torcida sonha com Jorge Jesus

Depois de mais um resultado ruim do Benfica, uma derrota por 2 a 0 diante do Marítimo que manteve os Encarnados na segunda colocação do Campeonato Português - com o líder Porto tendo um jogo a menos -, Bruno Lage não é mais o treinador do clube.

Contratado em 2019 depois de passar algum tempo como técnico do time B dos portugueses, Lage até foi campeão nacional em 2018-19, mas vem fazendo campanha ruim nesta temporada e já era alvo de críticas da torcida por muito tempo. Agora, os benfiquistas sonham com um substituto ideal: Jorge Jesus.

O problema, como todos sabem, é que o treinador está muito bem, obrigado, no Flamengo, tendo acabado de renovar seu contrato com o Rubro-Negro - e já teria recusado investidas do Benfica nestas últimas semanas.

Isso não impede a torcida dos Encarnados de sonhar, no entanto: Jesus é ídolo no clube, tendo conquistado três Campeonatos Portugueses durante sua primeira passagem na equipe, além de cinco Taças da Liga, uma Taça Portugal e dois vices da Liga Europa.

Ainda que o Benfica, segundo apuração do portal Goal, também esteja de olho em Marco Silva, ex-técnico de Everton, Hull City e Watford, na Premier League, a vontade mesmo da torcida é de roubar o treinador do Flamengo.

