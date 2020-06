Boas notícias para o Barça: Messi faz treino com trabalho específico

A LaLiga retorna no próximo fim de semana. O Barça visita Son Moix em seu primeiro jogo após o intervalo do COVID-19. E eles esperam que Messi não perca o compromisso.

O Barcelona confirmou na sexta-feira que Leo Messi sofre de uma contratura no quadríceps direito. Mas, pouco a pouco, ele vai melhora.

Na verdade, neste sábado, Messi pode ser visto fazendo um trabalho específico. Nélson Semedo também fez o mesmo.

Na segunda-feira, se Messi e os médicos acharem apropriado, o argentino poderá treinar normalmente com o restante da equipe.

Quique Setién tem em mente escalar o 'msg' contra o Mallorca. Desde que assumiu o comando do Barcelona, ​​o treinador ainda não conseguiu aproveitar seu poderoso tridente.

Há um título em jogo e, na classificação, o Barça é o líder com 58 pontos. Logo atrás, o Real Madrid segue com dois a menos, 56. Em terceiro lugar está o Sevilla, com 47 pontos.