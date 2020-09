Bomba de Koeman na coletiva de imprensa: Trincão e Pedri terão espaço?

Foi uma simples troca de palavras e não deu para muito mais, mas Ronald Koeman tentou dar sentido a tudo o que aconteceu no Barcelona-Gimnàstic com o qual os catalães estrearam na temporada 2020-21.

O novo treinador 'culé' surpreendeu na análise da partida e garantiu que viu um Barcelona um pouco mais defensivo: “Pode ser diferente e um pouco mais defensivo do que o que se viu nos últimos anos, mas o objetivo é mover a bola, escondê-la e encontrar os espaços para jogar nas entrelinhas, atrás dos meio-campistas rivais".

Além das nuances táticas, Koeman surpreendeu ao falar sobre duas das novas contratações do Barça para esta temporada. Supunha-se que Pedri seria emprestado e havia dúvidas com Trincão, mas as coisas parecem ter mudado.

“Pedri é um grande talento, tem 17 anos e é uma contratação importante para o futuro. É treinado connosco e tem qualidade para jogar. Veremos o quanto ele pode participar”, disse sobre o de Tenerife.

Muito mais claro ele foi sobre o português Trincão: “Gostei dele posicionalmente, umas vezes entrando por dentro e outras por fora. Tem qualidade e tem de se adaptar à velocidade e ritmo da bola. É uma grande contratação”.

Finalmente, como era óbvio, Koeman teve que falar sobre o jogo de Leo Messi e garantiu que o viu conectado como sempre.

“Mostrou o mesmo espírito do primeiro dia. Está treinando bem, também o fez no dia de folga. Sabe perfeitamente que tem que melhorar fisicamente como todos. A sua qualidade fala por si”, concluiu o treinador do Barça.