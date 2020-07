Brilha os olhos do Real Madrid: United coloca Pogba à venda!

O Real Madrid continua sonhando em alcançar um de seus principais objetivos nos últimos anos. E agora, com mais razão do que nunca. Estamos falando de Pogba, que o United colocará à venda no mercado.

O portal 'Daily Mail' observa que o Manchester United quer transferir o meio-campista francês, cujo contrato com o Old Trafford termina em um ano. Uma mudança radical em relação às últimas notícias, indicando que sua renovação estava mais próxima.

Mas o plano dos 'red devils' é bem diferente. Nos escritórios de Old Trafford, eles propuseram uma grande renovação da equipe de Solskjaer para a próxima temporada e, nessa ideia, Pogba desempenha um papel fundamental.

E é que o atual campeão mundial da seleção francesa é um dos jogadores mais valiosos que a equipe de Manchester possui. Por esse motivo e devido ao seu desempenho irregular, o clube quer deixá-lo sair, receber um bom dinheiro por sua venda e, além disso, economizar uma folha salarial muito alta.

O Real Madrid está atento a esse golpe que o United deu no "caso Pogba". Por 100 milhões de euros, o jogador deixaria o clube, mas no Bernabéu não estão dispostos a fazer esse pagamento em tempos de crise.

Por esse motivo, uma das opções mais populares para o sucesso da operação é a troca Pogba-Bale. O Real quer que o galês saia e seria o melhor caminho para um acordo, mas resta saber se o United concorda com a incorporação de um Bale, cuja performance nesta temporada foi apagada e que cobra um alto salárioo

O United, no entanto, prefere uma transferência e receber uma quantia econômica que lhe permite lançar as contratações de dois jovens que já estão surgindo, como Jadon Sancho e Jack Grealish.