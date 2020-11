O Manchester United derrotou o Istanbul Basaksehir por 4 a 1 em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/21.

Confira no vídeo acima trechos da entrevista coletiva do técnico Ole Gunnar Solskjaer. Ele elogiou o português Bruno Fernandes, que marcou dois gols, chegando a 21 marcados no Manchester United em 35 jogos disputados.