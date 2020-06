Bueno: quem é o reforço do Atlético-MG?

Sem futebol há três meses, o Atlético Mineiro está se reforçando e buscando novos jogadores no mercado. O clube acertou o empréstimo do zagueiro Bueno, que atua no Kashima Antlers, do Japão. O jogador deve se apresentar ao Galo nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato. Não foi divulgada a duração do empréstimo.

Dirigente e ídolo do Kashima Antlers, Zico elogiou o jogador e afirmou que Jorge Sampaoli, treinador do Atlético, já tinha interesse no brasileiro há algum tempo. "Essa negociação, esse desejo do Sampaoli vem desde quando ele estava no Santos. Houve uma tentativa de levar o Bueno. Ele gosta do Bueno, jovem, zagueiro, voluntarioso, muita garra, forte no jogo aéreo, muito viril", disse Zico ao Uol.

Bueno é o quarto reforço do Galo durante o período de paralisação do futebol brasileiro. Antes do zagueiro, os volantes Alan Franco e Léo Sena e o atacante Marrony foram contrataos pelo Atlético.

"Estou muito satisfeito por ter a chance de jogar no Brasil. Estou muito agradecido ao Antlers. Onde quer que eu esteja, sempre estarei com o Antlers, que estará em meu coração pelo resto da minha vida. Farei o meu melhor para crescer", afirmou Bueno ao site oficial do Kashima.

Quem é Bueno?

Wellington Daniel Bueno tem 24 anos e é destro. Ele se mudou para o Japão ainda na época do ensino médio e logo após sua formação, começou sua carreira profissional. Antes do Kashima Antlers, clube que ele defendia desde 2018, ele atuou por Shimizu S-Pulse, Vissel Kobe e Tokushima Voltis.