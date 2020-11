Cavani marca para o Uruguai com um gol típico de 9 puro!

Não foi um jogo qualquer para Cavani, que voltou a ser convocado por Tabárez para as partidas de novembro, depois de perder partidas anteriores com a Seleção do Uruguai.

Além disso, esta Colômbia x Uruguai significou sua partida número 117, conforme relatado pela seleção, o que permite Cavani ocupar o terceiro lugar na lista dos uruguaios com mais partidas, atrás apenas de Diego Godín (138) e Maxi Pereira (125).

E Cavani voltou com tudo... O veterano atacante do Manchester United precisou de cinco minutos para colocar o Uruguai à frente contra a Colômbia. Os de Tabárez foram muito superiores na primeira parte da partida, o que permitiu à equipe fazer 1 a 0 em terras 'cafeteras'.

O contra-ataque do Uruguai foi perfeito. Tudo resultou de uma perda boba na zona defensiva da Colômbia, que foi irregular. Naitán Nández recuperou e tocou para a camisa 21, que tocou perfeitamente com um chute cruzado. Simples demais para o bom e velho Edinson.