Celta volta ao trabalho bastante atento a Aidoo

O Celta de Vigo retomará ao treinamento na segunda-feira, depois de desfrutar de um dia de descanso, enquanto aguarda o estado físico do jogador internacional de Gana, Joseph Aidoo, que se exercitou fora do grupo no sábado passado devido a certo desconforto físico.

A equipe técnica liderada por Óscar García Junyent agendou mais uma vez duas sessões duplas de treinamento para acelerar a preparação para a retomada da LaLiga contra o Villarreal em Balaídos.

O Celta perdeu para o restante da temporada o goleiro Sergio Álvarez, que será operado após sofrer uma ruptura nos dois meniscos do joelho direito e uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior da mesma articulação.

Iván Villar, terceiro goleiro da primeira equipe, e o internacional sérvio da sub-21 Dragan Rosic, contratado no mercado de inverno passado para reforçar a equipe B, disputarão a posição de substituto nas partidas, já que a propriedade continuará sendo de Rubén Blanco.