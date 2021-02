Champions: prováveis escalações de Atlético de Madrid e Chelsea

As emoções da Champions League estão de volta! Nessa terça-feira o Atlético de Madrid do Cholo Simeone e o Chelsea de Thomas Tuchel se enfrentam no estádio Nacional de Bucareste.

A partida será disputada na Romênia devido as restrições sanitárias impostas pelo governo espanhol na tentativa de conter o avanço do coronavírus.

O conjunto colchonero vem de derrota para o Levante no Campeonato Espanhol (0-2) e não pode vacilar na competição continental. Simeone não terá a disposição nomes como Trippier, Vrsaljko, Carrasco, Giménez e Héctor Herrera.

Do outro lado, um Chelsea que não perde a oito jogos e vai para o duelo com o desfalque do zagueiro Thiago Silva, enquanto Kai Havertz e Christian Pulisic são dúvidas.

A arbitragem da partida fica por conta do alemão Félix Brych, auxiliado por Mark Borsch e Stefan Lupp.

Provável escalação do Atlético de Madrid:

Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Saúl; Koke, Kondogbia, Lemar; João Félix e Luis Suárez.

Provável escalação do Chelsea:

Mendy; Rüdiger, Zouma, Azpilicueta; Marcos Alonso, Kovacic, Kanté, James; Werner, Mount e Abraham.