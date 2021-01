Chelsea coloca Haaland como objetivo principal nesse verão

Os grandes transatlânticos da Europa sonham e continuarão a sonhar com Erling Haaland. A pérola do Borussia Dortmund continua explodindo em números e depois de um ano no clube alemão ele está indo para a quantia de um gol por jogo.

Longe de suas estatísticas brutais, o norueguês tem uma longa lista de pretendentes, apesar de seu alto preço e das poucas intenções do Borussia Dortmund de vender um jogador de tal porte. O Chelsea vai aderir à luta pelo craque.

Conforme relatado pelo 'The Athletic', o clube de Stamford Bridge quer um atacante para o futuro porque Olivier Giroud não tem muito mais tempo pela frente na equipe e conta com Tammy Abraham e Timo Werner.

Lampard precisa de seu atacante fixo e é por isso que, como a mídia mencionada disse, o Chelsea pretende reforçar sua tentativa de contratar Haaland neste verão.

Em junho de 2021, dentro de alguns meses, Haaland atingirá 100 milhões de euros, já que seu preço não cairá para 75 milhões até 2022. Esses números são muito conhecidos pelo Chelsea e são capazes de colocar Haaland como a contratação mais cara da história, ultrapassando a chegada de Kai Havertz.

Em qualquer caso, o Chelsea tem uma operação complicada pela frente. Ele primeiro tem que lidar com Mino Raiola para depois obter a aprovação do jogador e do Borussia Dortmund, algo que, até hoje, parece impossível.