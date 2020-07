Mesmo sem brilho, Chelsea se aproxima da Champions

Mesmo contra o já rebaixado Norwich, o time de Frank Lampard não teve brilho na partida desta terça-feira pela 36ª rodada da Premier League, mas conseguiu a vitória simples.

O resultado de 1 a 0 foi suficiente para manter o Chelsea dentro do G4 e aproximou o time da classificação para a Champions League. Em uma noite nada inspirada, os 'blues' contaram com uma atuação ainda mais fraca dos lanternas.

Os visitantes tiveram apenas duas finalizações (ambas para fora), enquanto os donos da casa só puderam sair de campo com os três pontos graças a Oliver Giroud. O francês de 33 anos marcou seu sétimo gol em 20 partidas disputadas na temporada em cabeçada nos acréscimos do primeiro tempo.

Com o resultado, o time do Etihad Stadium dá um passo adiante na acirrada briga de ingleses por vaga na principal competição europeia. O Chelsea tem uma partida a mais em relação aos concorrentes, soma 63 pontos e está na terceira posição, vendo Leicester e Manchester United dentro da disputa com 59 pontos. Logo atrás, com menos chances de classificação, estão Wolves (54 pontos), Sheffield (54) e Tottenham (52).