Chelsea e um sábado para esquecer: perdeu FA Cup e trio de jogadores para a Champions

Além de perder a final da Copa da Inglaterra por 2 a 1 para o Arsenal, o Chelsea teve mais alguns motivos para lamentar neste sábado: três jogadores se lesionaram e vão desfalcar os londrinos no jogo de volta contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Champions League.

O primeiro a se machucar foi o zagueiro e capitão Azpilicueta. Com um problema muscular, ele deixou o gramado do Wembley aos 34 minutos do primeiro tempo, 5 minutos depois de cometer um pênalti que foi convertido por Aubameyang para empatar a decisão para os Gunners.

Depois, quando o placar ainda apontava 1 a 1, Christian Pulisic, destaque dos Blues nos últimos jogos e autor do primeiro gol da final, também sentiu uma contusão muscular e foi substituído aos 6 minutos da etapa final. "Eles vão ser avaliados nos próximos dias, mas claramente não vão estar prontos na próxima semana", lamentou o técnico Frank Lampard.

Para completar o sábado trágico do Chelsea, Aubameyang virou o jogo para o Arsenal aos 18 do segundo tempo. Já no fim da partida, ainda houve tempo para o atacante Pedro, que inclusive entrou no lugar de Pulisic, deslocar o ombro e virar mais um problema para o duelo contra os alemães.

Esta inclusive deve ter sido a última aparição do espanhol pelo time inglês. Com contrato prestes a acabar, ele está perto de acertar com a Roma. "Eu ainda não o vi depois que saiu, mas é uma pena porque provavelmente foi seu último jogo pelo Chelsea. Ele tem sido um jogador incrível e ficamos decepcionados", comentou Lampard.

As ausências de Azpilicueta, Pulisic e Pedro dão tons ainda mais dramáticos para o Chelsea antes do duelo com o Bayern no próximo sábado, às 16h (de Brasília), em Munique, uma vez que os Blues já dependiam de um milagre para avançar na Champions - a ida, em Londres, terminou com triunfo por 3 a 0 dos bávaros.