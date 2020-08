Chelsea perde e o RB Leipzig não perdoa: uma brincadeira cruel

Após a derrota do Chelsea na final da FA Cup contra o Arsenal, Timo Werner se arrependerá de ter deixado o RB Leipzig? Provavelmente não, mas o 'Community Manager' da sua conta oficial do Twitter decidiu fazer uma piada com isso.

Logo depois que o triunfo dos Gunners foi oficial, ele postou uma mensagem sem texto com uma captura de tela editada. Nesta, você pode ver o nome e a foto de Timo Werner como em um contato telefônico e a legenda "está digitando...".

A ideia era sugerir que o jogador, após a derrota de seu time, já está enviando uma mensagem para tentar voltar com o Leipzig antes que seja tarde demais. Toda a internet pegou a zoação e, em breve, o tweet se tornou viral com dezenas de milhares de retweets.

Não se sabe como isso foi recebido pelos torcedores do Chelsea. Não muito bem, certamente, mas, afinal, é o humor ácido em sua expressão mais pura. De fato, muitos dos seguidores do RB Leipzig no Twitter responderam com mais memes.