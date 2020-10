VÍDEO: o primeiro gol de Choupo-Moting pelo Bayern de Munique

No último dia da janela de transferências, o Bayern de Munique confirmou a contratação de Choupo-Moting, que estava livre no mercado após se desvincular do PSG.

O atacante de 31 anos deverá ser útil como reserva de Robert Lewandowski e é um velho conhecido do futebol alemão, onde já defendeu as cores de clubes como Hamburgo, Mainz 05 e Schalke 04.

Confira seu primeiro gol vestindo a camisa do gigante da Baviera. O atacante contratado junto ao PSG balançou as redes na vitória por 3 a 0 sobre o Düren pela Copa da Alemanha.