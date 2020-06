Chutaço de Fabinho para sentenciar o Palace

No minuto 55', o Liverpool terminou de matar o seu rival com outra obra de arte. Se o gol de Alexander-Arnold foi mágico, o míssil de Fabinho não ficou atrás.

Maide 30 metros de distãncia separavam o meia do gol defendido por Hennessey. O brasileiro não pensou duas vezes e soltou a bomba de pé direito.

A bola começou a subir com tanta violência que o goleirão já sabia que ia ser quase impossível fazer a defesa. E assim aconteceu.

A bola morreu no fundo das redes para fechar com chave de ouro a grande atuação de Fabinho, que antes havia assistido Salah no 2 a 0.