Cinco anos para convencer o Real Madrid

O Real Madrid notou um norueguês de 16 anos que brilhou no Stromsgodset IF com 24 jogos, cinco gols e seis assistências. Por quase três milhões de euros, Odegaard deu um passo tão grande quanto exigente em sua muito curta carreira.

Também não demorou muito tempo para estrear com o primeiro time. De fato, no dia 23 de maio passado, como lembrou o 'AS', cinco anos se passaram desde o dia em que Odegaard entrou em campo para o próprio Cristiano Ronaldo em uma partida contra o Getafe.

Naquela época, Odegaard quebrou um recorde precoce no Real Madrid como o jogador mais jovem a estrear na LaLiga. Tudo estava no caminho certo, até o clube merengue decidir entregá-lo para ganhar experiência além da equipe B, na qual cumpriu 62 compromissos.

O norueguês foi para o Heerenveen e depois para o Vitesse, um clube que já o aproximou da LaLiga, tornando-se um pilar fundamental da equipe. Lá o futebol que o Real viu nas chuteiras de Odegaard começou a aparecer.

E então chegou a hora de mostrar que ele tem a qualidade de jogar na LaLiga. A Real Sociedad o recebeu de braços abertos e a equipe basca não se vê mais sem o meia-atacante. A Real teme o dia em que Odegaard terá que fazer as malas para voltar ao Bernabéu, embora haja rumores de que o Real Madrid o deixará emprestado mais uma temporada.

No entanto, a crise da saúde pode significar que, dada a impossibilidade de desembolsar grandes quantias por jogadores de futebol de classe mundial como Pogba, Odegaard já tem seu lugar na equipe de Zidane.

Foram necessários cinco anos para que a aposta do Odegaard fosse eficaz e tivesse números melhores que toda a equipe de Madri, exceto Benzema, com sete gols, seis assistências e 27 jogos como titular antes da paralisação por causa do coronavírus. O Real Madrid ganhará juventude e muita personalidade no craque por muito pouco dinheiro.