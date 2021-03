'Cometa Haaland' elimina o Sevilla da Champions League

O Sevilla entrou no Signal Iduna Park precisando de vitória após perder por 3 a 2 em casa no jogo de ida. Com obrigação de derrotar o Borussia Dortmund, a equipe de Julen Lopetegui exerceu uma grande pressão no primeiro tempo.

Os espanhóis ocuparam o campo adversário durante praticamente toda a etapa inicial e acumularam inúmeros cruzamentos pelos dois lados. Enquanto isso, a zaga local afastava com muito esforço cada tentativa dos visitantes.

Apesar do amplo domínio do jogo, o Sevilla teve escassas finalizações contra Marwin Hitz. Ocampos era o mais ativo nas tentativas de superar o goleiro do borussia Dortmund, que não precisou fazer defesas difíceis antes do intervalo.

Os visitantes tinham 60% da posse de bola aos 34 minutos, quando uma rápida e rara escapada dos anfitriões resultou em gol do artilheiro desta Champions League.

O lance iniciou com o ataque alemão atrapalhando a saída de jogo do Sevilla e roubando a bola perto da área. Marco Reus recebeu na esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Erling Haaland empurrar de primeira para dentro.

A postura do time da casa mudou completamente após o intervalo. Nitidamente, o técnico Edin Terzic orientou seus jogadores a equilibrarem o duelo e buscarem o ataque. Foi o que aconteceu no segundo tempo.

Desse modo, o Borussia Dortmund partiu para cima dos visitantes e voltou a balançar as redes logo aos 47 minutos. O gol saiu em ataque veloz com o Haaland pela direita. O norueguês centralizou a jogada, fez tabela com Hazard, dividiu com a zaga dentro da área, ficou sem ângulo e mandou para dentro.

Mas o VAR entrou em ação.

A videoarbitragem flagrou falta de Haaland na dividida com a marcação e anulou o gol. No entanto, também foi constatado que houve pênalti sobre o goleador no lance anterior.

O centroavante foi para a cobrança e Hitz pegou, porém a arbitragem viu o goleiro se adiantar para defender. Haaland repetiu a cobrança com mais um chute rasteiro no canto esquerdo de Bono, que chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

Com mais essa bola na rede, o norueguês de apenas 20 anos, se isolou ainda mais na liderança da artilharia da competição, chegando a dez gols, com quatro a mais que Neymar (PSG), Rashford (Manchester United), Morata (Juventus) e Giroud (Chelsea).

Além disso, Haaland se tornou o jogador mais jovem a chegar a 20 gols pela Champions League e também é o que precisou de menos jogos para isso, com 14 partidas disputadas. Como se não bastasse, o atacante também bateu o recorde norueguês de gols na competição, superando Ole Gunnar Solskjaer, atual treinador do Manchester United.

O Sevilla reativou o 'modo pressão total' e conseguiu descontar com En-Nesyri cobrando pênalti cometido por Emre Can aos 69 minutos.

O atacante marroquino ainda fez mais um ao receber cruzamento de De Jong e saltar mais alto do que a marcação para cabecear mandando a bola para dentro. No entanto, faltava apenas um minuto de jogo, tempo insuficiente para um milagre.

Com o apito final, o Borussia Dortmund garantiu o placar agregado de 5 a 4 e confirmou sua vaga para as quartas de final da Champions League. Os confrontos serão definidos por sorteio em 19 de março.

Os jogos de ida da próxima fase estão marcados para ocorrer nos dias 6 e 7 de abril. A volta será realizada nos dias 13 e 14 do mesmo mês.