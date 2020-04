O Brexit pode fazer Bale se tornar um problema para o Real?

O Real Madrid quer que alguns jogadores deixem o elenco na próxima temporada e entre eles está Gareth Bale. O galês ocupa um papel secundário no time de Zinedine Zidane e parece não estar preocupado em não ser um dos protagonistas no time. E os Merengues não vão dificultar uma saída do jogador na próxima janela de transferências.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, quem não deve facilitar a saída do clube são o próprio jogador e seus representantes. Seu agente insite em dizer que Bale está feliz em Madri e não quer deixar o Real. Na última janela de transferências, o Tottenham demonstrou interesse no jogador, mas ele permaneceu na Espanha.

Se o atacante é já um problema agora, em 2021 pode se tornar um problema ainda maior. Se a União Europeia e o Reino Unido não chegarem a um acordo sobre os cidadãos britânicos morando fora de sua terra natal, Bale será um jogador extracomunitário no ano que vem.

Extracomunitário é todo aquele que não possui um passaporte válido de algum dos países que fazem parte da União Europeia. Com o Brexit, o Reino Unido deixaria de ser parte da comunidade e, assim, Bale entraria na condição de "estrangeiro".

Ainda não há uma definição se os cidadãos britânicos continuarão desfrutando dos mesmos direitos dos demais europeus que fazem parte da União Europeia. No entanto, a Federação Espanhola de Futebol enviou um comunicado aos clubes pedindo que estendam a condição de comunitários para todos os jogadores britânicos até dezembro de 2020.

Cada clube de LaLiga tem direito a ter três jogadores extracomunitários no elenco. E é aqui que Bale se torna um problema para o clube. As três vagas já estão ocupadas. Curiosasmente, os três jogadores são brasileiros: Éder Militão, Vinícius Júnior e Rodrygo, vencedor do NxGn 2020. Soma-se a eles Reinier, que está no Castilla, e Kubo, japonês que está emprestado ao Malloca.