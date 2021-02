Contratempo para Simeone: Carrasco, lesionado

Neste sábado, o Atlético de Madrid volta a se encontrar com o Levante. Há apenas dois dias, os dois se enfrentaram na partida adiada da segunda rodada da LaLiga. O confronto foi resolvido com uma distribuição de pontos (1 a 1).

No segundo 'round', no jogo correspondente à rodada 24 do campeonato espanhol, Carrasco não estará presente. Sem dúvida, más notícias para o Atlético.

A entidade informou em nota que Carrasco “sofre uma lesão pós-traumática nos músculos da perna esquerda”. O belga está "pendente de evolução".

A alegria de Simeone com Carrasco durou pouco. Em 10 de fevereiro, ele voltou ao grupo após testar negativo. Nove dias depois, ele retorna à enfermaria, agora com uma lesão muscular.

O Atlético não deu um tempo estimado de baixa. Por enquanto, ele perderá o confronto com o Levante e, segundo o 'Marca', também está em dúvida para a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Chelsea.