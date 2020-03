Coronavírus: Pelé está confinado em sua casa

O coronavírus chegou ao Brasil. Por esse motivo, Pelé decidiu se isolar em sua casa em Guarujá, no litoral de São Paulo, até que a pandemia possa ser controlada.

Conforme explicado por seu assessor pessoal ao 'Globo Esporte', Pelé está em perfeita saúde e ainda não cancelou nenhum dos eventos programados em seu calendário.

É claro que todas as reuniões e apresentações que ele planeja participar poderão ser canceladas se o governo de Bolsonaro adotar medidas restritivas para retardar a propagação do coronavírus.

Pelé fechou as portas do Museu do Futebol de São Paulo. Assim decidiram as autoridades para evitar conglomerados em uma das cidades mais populosas do Brasil.

Dessa forma, um dos melhores jogadores de futebol da história do futebol ficará em sua casa no Guarujá para evitar pegar um vírus que já matou milhares de pessoas.