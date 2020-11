CR7 marca mais e contra mais seleções; Messi tem vítimas mais duras

Mesmo atrás na corrida para ser o jogador com mais Bolas de Ouro da história, são muitos os recordes em que Cristiano Ronaldo segue superando Lionel Messi. Um deles diz respeito às seleções, uma comparação que apresenta números bastante distintos.

Se o português pode se gabar de alguma coisa sobre o argentino, é que conquistou não só um título com seu país, mas dois. A Eurocopa 2016 e a Liga das Nações 2019 brilham em suas vitrines como a Copa América e a Copa do Mundo não aconteceram com o capitão do Barcelona, ​​que perdeu as quatro finais que disputou com uma 'Albiceleste'. Vale lembrar que a Argentina vive uma seca de títulos anterior a Messi e que já soma mais de 30 anos.

Focando o duelo de gols das duas estrelas quando vestem as camisas de seus países, constatamos que, aos 35 anos, Cristiano Ronaldo soma 102 gols e 31 assistências em 169 jogos. Como se não bastasse, ele está a apenas oito gols de ultrapassar o iraniano Ali Daei (109) e se tornar o maior artilheiro da história do futebol por uma seleção.

Lionel Messi ainda está longe de alcançá-los. Embora excepcionais, seus números são muito mais discretos. Em 141 partidas com a Argentina, o '10' tem 71 gols e 42 assistências. São dados insuficientes para atender às expectativas de seus compatriotas, mesmo tendo conquistado a medalha de ouro olímpica em Pequim 2008.

O português também marcou contra mais seleções (41) do que o capitão do Barcelona (29). No entanto, o argentino tem vítimas com um grau de dificuldade maior maior. E não é só em função da presença de mais seleções inexpressivas na Europa, pois Messi já superou goleiros de grandes potências do Velho Continente. O atacante da Juventus nunca balançou as redes de Alemanha (em 4 jogos), França (6), Inglaterra (3), Itália (2) e Brasil (3), algo que Messi já conseguiu fazer.

Dos grandes times, o argentino só não marcou, por enquanto, contra os Países Baixos (2 jogos). Junto com o Catar (2), a seleção laranja é as única contra a qual ele jogou mais de uma vez e não fez gols. Os outros que passaram impunes só tiveram uma disputa contra o '10', são os casos de Bélgica, Suécia e Japão.

Além disso, seu grande rival, o Brasil, é o time contra o qual mais marcou gols (5) ao lado do Uruguai, terceira potência sul-americana, do Paraguai e do Equador. México (3) e Chile (3) também não se livraram. No caso de Cristiano Ronaldo, entre as grandes seleções nacionais, apenas os Países Baixos (3 gols) aparecem como uma das principais vítimas, sendo Lituânia (7), Suécia (7), Andorra (6) e Armênia (5) as suas favoritas.

Embora o português tenha sido um rolo compressor contra a grande maioria dos países que enfrentou, ele não teve tanta sorte contra as grandes equipes. O mesmo, mas ao contrário, poderíamos dizer de um Leo Messi que se torna grande contra os grandes, mas ainda não consegue desbloquear jogos que poderiam ter levado títulos à seleção principal da Argentina. Ambos, à sua maneira, são vencedores nessa rivalidade particular.