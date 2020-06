Cristiano pode terminar a carreira na MLS?

O português Nani é um grande amigo de Cristiano Ronaldo. E em uma entrevista a 'ESPN' o jogador do Orlando City revelou que CR7 poderia encerrar a sua carreira na liga norte-americana.

"Há cerca de dois anos disse-me que, provavelmente, iria acabar a carreira nos Estados Unidos. Não é 100 por cento (certo), mas é provável. Há uma hipótese", disse Nani.

"É óbvio que há pontos a melhorar, mesmo na qualidade dos jogadores. Mas há clubes fantásticos, bem organizados com condições incríveis, grandes treinadores, bons jogadores. Há melhoramentos a cada temporada que passa. Penso que temos grandes condições, num país fantástico. Temos tudo à nossa disposição. É preciso melhorar e não ter medo de melhorar", completou.

Nani dará início a sua segunda tempora com as cores do Orlando City. Enquanto Cristiano Ronaldo ainda sonha com uma Champions com a Juventus.