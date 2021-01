"Cristiano Ronaldo é superior a Messi"

Özil jogou um total de três temporadas no Real Madrid. O meia chegou do Werder Bremen depois de ser uma das sensações da Copa do Mundo da África do Sul 2010. Deixou lampejos de sua qualidade na seleção merengue, mas sempre foi criticado por sua irregularidade no desempenho.

Em uma rodada de perguntas em seu Twitter, o alemão respondeu a perguntas de seus fãs que, algumas delas, estavam relacionadas ao seu passado merengue.

No eterno debate entre quem é melhor entre Messi e Cristiano Ronaldo, Mesut não hesitou e elogiou o seu antigo companheiro de equipe: "Leo provou ser um dos melhores da Espanha, mas Ronaldo foi o melhor em todos os países onde jogou".

O campeão mundial com a Alemanha em 2014 também quis lembrar outro jogador com quem dividia vestiário: Sergio Ramos. "Ele é o melhor zagueiro do mundo em sua geração. Ele é um jogador de classe mundial há mais de uma década e frequentemente se tornou um líder. Sua ambição e desejo de vencer são incríveis", disse ele.

Por fim, reconheceu que não se arrepende de usar a camisa alemã em vez da turca (ele vem de lá) e que gostaria de ter a experiência de jogar nos Estados Unidos. Atualmente, ele está prestes a ingressar no Fenerbahçe, o que significaria encerrar um total de sete temporadas no Arsenal, o que economizaria muito dinheiro devido ao seu salário alto.