Quem fez mais gols: Messi ou Cristiano Ronaldo?

Os dois estão na lista dos melhores jogadores de futebol da história e os números, ou melhor, os gols não mentem.

A velha pergunta sobre qual deles é melhor tem resposta subjetiva, pois a qualidade extrema dos dois é inegável e os estilos são diferentes, agradando a vários gostos.

No entanto, as estatísticas são o fator que mais pesa na escolha. Vamos logo aos dados.

Messi x Cristiano Ronaldo - números gerais e média

876 jogos é o total do astro argentino como profissional. Nessas partidas, marcou 707 gols e deu 281 assistências, ou seja, 988 gols tiveram participação decisiva de Messi.

Por outro lado, Cristiano Ronaldo disputou um total de 1.019 jogos, nos quais marcou 724 gols e deu 179 assistências. Com desvantagem servindo seus colegas, o português participou do total de 921 gols. Portanto, Messi, apesar de ter menos partidas, participou de 67 gols a mais do que o português.

Observando a média, o jogador da Juventus acumula 0,73 gol e 0,18 de assistência por partida, enquanto que Messi soma 0,81 e 0,32, respectivamente.

Messi x Cristiano Ronaldo - em clubes

Observando as partidas exclusivamente de clubes, as diferenças diminuem ainda mais, com apenas cinco gols entre os craques.

O argentino balançou as redes adversárias 639 vezes e deu 251 assistências, participando de 887 gols nas 736 partidas disputadas com a camisa do Barcelona.

Somando as passagens por Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus, o português soma 852 jogos, 641 gols e 169 assistências. Ao todo, foi decisivo em 810 gols.

Observa-se que Messi, apesar de ter 116 partidas a menos, teve participação em 77 gols a mais que Cristiano Ronaldo.

Messi x Cristiano Ronaldo - na época de Real Madrid

Se quisermos nivelar os adversários dos dois craques para comparar os desempenhos, podemos separar o período de 2009 e 2018, quando Cristiano Ronaldo também atuava no futebol espanhol.

Pelo Real Madrid, ele teve dados extraordinários, com média 1,03 gol por partida, enquanto Messi ficou com 0,99, defendendo o Barcelona, na mesma época.

O argentino, apesar de ter marcado 22 gols a mais ao longo desta fase, também disputou 38 jogos a mais que o português. Portanto, a média neste caso favorece CR7.

Messi x Cristiano Ronaldo - nas seleções

Quando falamos de seleções, os dois seguem beirando a igualdade. Cristiano Ronaldo tem melhores números, mas a distância nas estatísticas está diminuindo cada vez mais entre eles.

Cristiano, com 167 jogos disputados e 101 gols marcados, tem média de 0,6 gol por partida. Ele acumula 27 jogos a mais com Portugal e tem 27 gols a mais do que Messi.

Messi, por sua vez, soma 140 jogos e 71 gols, com média de 0,51 gol por jogo, sendo superado neste quesito pelo atual jogador da Juventus.

Quando falamos de assistências com as camisas de seus países, a vantagem é do argentino, que tem o total de 30 (0,21 de média) contra as 10 de Cristiano (0,06 de média).