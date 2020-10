Covid-19 pode tirar Cristiano Ronaldo de Juve x Barça?

A Covid-19 pode tirar Cristiano Ronaldo de um dos confrontos mais esperados da Liga dos Campeões. Ainda não se sabe se o português vai estar a apto a entrar em campo em Juventus x Barcelona, duelo que colocaria ele frente a frente com Lionel Messi.

Desde de que os grupos da Champions foram definidos, o mundo do futebol voltou suas expectativas para os dois jogos entre Juventus e Barcelona. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi estariam se enfrentando pela primeira vez desde que o português deixou o Real Madrid, em 2018.

O resultado positivo para Covid-19, no entanto, pode tirar o atacante da Juve do primeiro confronto. Nesta terça-feira (13), a seleção portuguesa informou o corte de Ronaldo após se confirmar que ele está infectado pelo novo coronavírus, o que o deixa de fora da partida da quarta rodada da Liga das Nações, contra a Suécia.

Além do compromisso da seleção, Cristiano Ronaldo também vai perder alguns compromissos pela Juve - contra o Crotone, no dia 17, pelo Campeonato Italiano, e contra o Dynamo de Kiev, no dia 20, na estreia da temporada 2020/21 da Liga dos Campeões. E, dependendo de como o seu quadro de Covid-19 evoluir, o camisa 7 pode não enfrentar o Barça, no dia 28 de outubro.

Segundo o regulamento específico da Uefa para a competição, o jogador que testar positivo deve cumprir o período de quarentena e, depois disso, ter um teste negativo para o vírus uma semana antes do confronto, ou seja, até o próximo dia 21.

"Reconhece-se agora que os futebolistas que se recuperaram da Covid-19 ainda podem estar em risco de testar positivo para PCR, apesar de não terem risco de infecção ou sintomas de vírus ... O teste SARS-CoV-2-RNA ou qualquer outro teste de laboratório deve ser fornecido pelo menos uma semana antes da próxima partida da equipe pela UEFA. Estas informações serão então analisadas pela UPAP, que poderá fornecer recomendações à equipe em questão e à UEFA quanto a possíveis medidas a serem tomadas", diz o regulamento.

Desta forma, o teste realizado um dia depois que Ronaldo completa os 14 dias de isolamento teria que voltar negativo para ele ser liberado para o duelo, o que não é dado como muito provável que aconteça. Caso não esteja apto para o jogo, os fãs ainda podem ter a chance de acompanhar Cristiano Ronaldo x Lionel Messi no dia 8 de dezembro, data marcada para o jogo de volta entre as duas equipes.

Veja os confrontos que Cristiano Ronaldo vai perder por conta da Covid-19:

14 de outubro - Portugal x Suécia - Liga das Nações da Uefa

Liga das Nações da Uefa 17 de outubro - Crotone x Juventus - Serie A

- Serie A 20 de outubro - Dinamo Kiev x Juventus - Liga dos Campeões

- Liga dos Campeões 25 de outubro - Juventus x Hellas Verona - Serie A

- Serie A 28 de outubro* - Juventus x Barcelona - Liga dos Campeões

* dependendo do resultado do teste do dia 21 de outubro