Goleada do Barça para colocar medo no PSG

O Barcelona entrou em campo com a cabeça na Champions League e Koeman aproveitou para fazer testes, dando a Ilaix sua chance de estrear na titularidade com o Barça. Uma escolha que foi fundamental para abrir o placar, mas crucial para o Alavés fazer um gol com Rioja.

A equipe começou o jogo dominando e controlando a bola, mas as bolas demoraram a chegar com perigo no gol de Pacheco.

Os contra-ataques do Alavés vinham sem perigo por conta da falta de pontaria da equipe do norte da Espanha.

O jogo aos poucos foi aumentando o ritmo e Ter Stegen se viu obrigado a fazer uma bela defesa para manter o placar em 0 a 0. Battaglia pegou um potente voleio de fora da área em sobra de cruzamento e chutou rasteiro no canto, mas Ter Stegen conseguiu fazer a defesa.

E a resposta veio em forma de gol: em linha de fundo, Mingueza chegou em linha de fundo, cruzou e a bola passou para o outro lado, onde Ilaix dominou e tocou atrás para a bomba de Trincão abrir o placar.

O português estava mesmo inspirado, porque poucos minutos depois quase fez seu segundo gol: Trincão recebeu uma bela cavadinha na cara do gol, ficou mano a mano e chutou de 1ª para a defesa de Pacheco com a perna.

O goleiro do Alavés estava também bastante inspirado e conseguiu neutralizar com maestria potentes finalizações da equipe de Koeman.

Uma boa chance do time visitante aconteceu com Córdoba chegando na linha de fundo e cruzando rasteiro para Lucas Pérez, que só precisava empurrar para o gol. Porém, Ter Stegen estava esperto e saiu para a defesa e acabar com a alegria do Alavés.

E quase no fim do 1º tempo, Messi deixou o seu gol para os de Koeman irem ao intervalo com um sorriso no rosto: o argentino chegou na intermediária e chutou uma bomba rasteira que bateu na trave e entrou no gol. Um golaço do argentino.

Para a segunda metade, o Alavés chegou mais agressivo e Lucas Pérez chegou a assustar a equipe da casa: o camisa 7 recebeu na área, carregou e chutou uma bomba cruzada da entrada da pequena área na rede... pelo lado de fora.

E se não foi pelo talento, foi pela sorte que o Alavés conseguiu fazer o seu gol e diminuir a diferença: Rioja foi bem e interceptou passe errado de Ilaix no meio-campo do Barça, disparou e tocou no canto do gol de Ter Stegen.

E nada melhor do que um gol para fazer o rival aumentar seu ritmo e buscar balançar a rede. E foi isso que o Barça fez até o fim do jogo: Trincão recebeu uma linda bola, ficou na cara do gol e chutou cruzado para a defesa de Pacheco com a ponta dos dedos.

Logo em seguida, Griezmann deu um passe de calcanhar para Messi, ele invadiu a área e chutou cruzado. A bola passa raspando na trave.

E então a rede, balançou: Messi recebeu uma bela enfiada, ficou na cara do gol, foi desarmado por Pacheco e na sobra apareceu Trincão para fazer seu segundo gol.

E apenas um minuto depois, foi a vez de Messi também deixar seu doblete no jogo: o craque recebeu na intermediária, abriu espaço e chutou uma bomba colocada direto no ângulo.

Nesse momento, o time visitante já havia se perdido e só sobrava observar o Barça fazer seu quinto gol apenas cinco minutos depois: Messi fez uma linda cavadinha para Griezmann em linha de fundo, que tocou de 1ª para o centro da pequena área, onde apareceu Junior para colocar a bola no fundo do gol.

E o português que já tinha um doblete teve seu hat-trick anulado pelo VAR em uma jogada com impedimento. Mas nada capaz de apagar o brilho da equipe culé nessa noite com sobra de gols e um claro aviso ao PSG para a partida da Liga dos Campeões: não será nada fácil para a equipe parisiense.