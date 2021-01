Cuca fala dos riscos de lesões antes da final da Libertadores

A vitória do Fortaleza sobre os reservas do Santos nesta quinta-feira deixa o time de Cuca com 45 pontos, que foi superado pelo Corinthians na tabela e agora ocupa o nono lugar. Após a derrota, o técnico comentou a atuação da equipe.

"Fizemos um bom primeiro tempo, até melhor que o Fortaleza, mas perdemos o pênalti. Saindo na frente, certamente faz a diferença, teríamos o contra-ataque. No segundo tempo, eles tiveram o pênalti, que cometemos desnecessariamente, converteram, e aí muda. Entramos no jogo do Fortaleza, uma equipe de força e contra-ataque, aí acabamos tomando o segundo. Um jogo com chances iguais, posse de bola também, mas no segundo tempo eles foram melhores e mereciam vencer", avaliou.

Cuca respondeu sobre o abalo emocional do time após pênalti perdido por Jean Mota. "Não só o nosso, como do adversário, que ganha confiança. O 1 a 0 seria emocional a nosso favor, mas acontece. Falei para ele que passou, já foi. Ele sentiu, é um dos mais experientes. Ele bate bem, mas bateu mal, não pegou bem na bola. Ele tem toda nossa confiança", disse o treinador.

Ele também foi perguntado sobre o risco de perder atletas por lesão às vésperas da final da Libertadores. "Sim, mas se eu tiro o Lucas Braga e o Felipe Jonatan hoje, eu tenho mais dificuldade ainda. O Palha, meu lateral, está voltando da Covid, não está em condição de jogo. Temos um elenco enxuto, então tenho medido bem, falado com os jogadores sobre como estão se sentindo. A gente tem que ir mesclando, de repente não jogam a próxima, vamos ver", respondeu Cuca.

A decisão contra o Palmeiras está marcada para o sábado, 30 de janeiro. O próximo confronto do Santos será no próximo domingo, quando recebe o Goiás.