"Deixar o Barça foi a decisão correta"

Carles Pérez deixou o Barcelona com destino a Roma em busca dos minutos que não tinha no Camp Nou, já que sofria com a concorrência de Messi, Suárez, Griezmann, Dembélé...

O atacante espanhol não pensou duas vezes em aceitar a proposta da equipe romana, onde tem dois gols e duas assistências em 14 partidas oficiais.

Números interessantes que são o reflexo de uma rápida adaptação, como revelou o próprio atacante em declarações ao site da equipe da capital italiana.

"Estou muito feliz aqui, tenho certeza que tomei a decisão correta ao deixar o Barça e aceitar esse desafio", começou o ex-azulgrana, que destacou o bom ambiente no vestiário da Roma.

"Estou bem a vontade graças aos companheiros. Estou feliz de fazer parte desse grande grupo", concluiu Pérez.