Diego Alves não descarta novas conversas com o Flamengo por renovação

O mês de dezembro começou quente para o Flamengo. Depois da precoce eliminação na Copa Libertadores da América, a diretoria se volta para algumas pendências, entre elas está a definição sobre o futuro de Diego Alves.

O contrato do goleiro de 35 anos termina no dia 31 de dezembro e a renovação foi travada pelo departamento financeiro com aval do presidente Rodolfo Landim. Conforme noticiado anteriormente pela Goal, Diego já havia aceitado uma proposta do clube, feita através de Bruno Spindel, diretor executivo de futebol.

O episódio causou desconforto entre o departamento de futebol, o setor financeiro e o estafe do camisa 1. Em algumas oportunidades, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, relativizou o ocorrido e disse que o clube encontraria uma solução. Até o momento o impasse segue.

No entanto, Diego Alves ainda nutre a esperança de seguir no Flamengo e não descarta discutir uma nova proposta com a diretoria. A ideia do arqueiro, que tem algumas opções na mesa, é seguir no Rubro-Negro por pelo menos mais dois anos.

Desejo de Rogério Ceni e de líderes do elenco

Desde que chegou ao Flamengo, Ceni fez questão de ressaltar a importância de Diego Alves e mostrar que ele é o seu goleiro. Tratou Hugo como o futuro do clube deixando claro que o camisa 1 é o presente. Ele, que é um perito na posição, também destacou que o arqueiro tem mais alguns anos em alto nível.

Decisão nas mãos de Rodolfo Landim

Alguns líderes do elenco do Flamengo como Diego Ribas e Filipe Luís, não concordam com a forma que Diego Alves vem sendo tratado. Eles entendem que o goleiro merecia um pouco mais de respeito pela importância e história que construiu.

Retomar ou não as conversas com o estafe de Diego Alves está exclusivamente a cargo do presidente Rodolfo Landim, é ele quem vai bater o martelo se ainda tentará uma última cartada para resolver a questão ou deixar o contrato do goleiro terminar.