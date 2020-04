Diego Souza tenta ser outro acerto de Renato Gaúcho

O meia e até centroavante Diego Souza chegou ao Grêmio sob desconfiança no começo deste ano, mas vem se provando uma boa aposta de Renato Gaúcho enquanto o futebol brasileiro está parado por causa da pandemia da Covid-19. Em apenas oito jogos pelo clube, já são cinco gols marcados.

Depois de passagem errante pelo Botafogo, no que parecia ser uma reta final de carreira devido à saída conturbada que teve do São Paulo, antes de ir para o Rio de Janeiro, o jogador entrou no contexto de "recuperável", tão adotado por Renato no Grêmio, e vem dando resultado.

Ainda que os cinco tentos tenham sido marcados no Estadual, Diego deixou a torcida eufórica ao marcar o decisivo no Gre-Nal disputado no Beira-Rio. O gol de cabeça é, até aqui, o único marcado por qualquer uma das equipes em clássicos na atual temporada.

De volta após 13 anos, Diego havia deixado boa impressão quando esteve no Grêmio em 2007, liderando a equipe do então técnico Mano Menezes para a final da Libertadores da América daquele ano. O Tricolor só sucumbiu, assim como o restante do continente, ao encontrar o Boca Juniors de Riquelme.

Agora a busca é para se manter no topo da América do Sul, condição tão saboreada nos anos 90. Já são três semifinais consecutivas de Libertadores, feito conquistado com um jogo envolvente e de bom toque de bola. Ou seja, ideal para Diego apresentar sua técnica e não sofrer na parte física.

Além dele, porém, ainda há outro nome que Renato deseja recuperar: Thiago Neves, também contratado no início do ano. Em busca da retomada que vê o companheiro ter, o armador canhoto é visto como peça-chave para quando o Grêmio precisar decidir "jogos grandes".

Enquanto esse dia não chega, tanto Thiago quanto Diego lutam para entrar na lista de veteranos que foram úteis ao Grêmio neste ciclo, ao lado de Léo Moura, Cortez, Maicon, Cícero e mais alguns.