Diogo Jota substitui CR7 com maestria e Portugal vence mais uma

Dois na ida, três na volta. É esse o desempenho de Portugal contra a Suécia nessa edição da Liga das Nações. O time de Fernando Santos recebeu os suecos comandados por Jan Andersson no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e afundou ainda mais os nórdicos na tabela do Grupo 3.

Sem Cristiano Ronaldo, diagnosticado com COVID-19 nessa terça-feira, coube a Diogo Jota a responsabilidade de marcar os gols de Portugal. E o atacante do Liverpool, com muita personalidade, não decepcionou.

Um detalhe importante na partida de hoje foi a presença do público na arquibancada. 5 mil torcedores puderam acompanhar de perto o duelo em mais um teste da UEFA sobre a volta dos públicos aos estádios.

Quando a bola rolou, Portugal precisou de apenas 20 minutos para abrir o placar. A zaga da Suécia saiu jogando errado, Bruno Fernandes recuperou a bola, tocou para Diogo Jota que rolou com açúcar para Bernardo Silva finalizar sem chances para o goleiro Olsen.

Depois do gol, Portugal deu uma segurada no ritmo e os suecos melhoraram na partida. Aos 34' Berg recebeu dentro da área, encarou a marcação e bateu firme, mas a bola explode na trave de Rui Patricio. Quase o empate nórdico.

Mas já no finalzinho do primeiro tempo, veio o segundo dos lusos. João Cancelo lançou na medida para Diogo Jota, que recebeu entre os zagueiros da Suécia e marcou o segundo gol português. A jogada deixou dúvidas sobre o posicionamente do atacante, mas o árbitro validou a jogada. É bom lembrar que não temos VAR nessa fase da Liga das Nações.

Já no segundo tempo, Berg voltou a incomodar a defesa portuguesa. Aos 48' o centroavante subiu mais alto que a zaga lusa e testou para o gol, mas Rui Patricio se esticou todo para fazer a defesa em dois tempos e evitar o gol.

O terceiro gol de Portugal poderia ter saído dos pés de João Félix, mas ao sair na cara do goleiro após um lindo lançamento de Bruno Fernandes, o gajo acabou mandando para fora. O terceiro só viria aos 72' quando Diogo Jota recebeu na esquerda, trouxe para dentro, invadiu a área e bateu sem chances para o goleirão adversário. Dois gols e uma assistência, tá bom ou quer mais para substituir Cristiano Ronaldo?

Com a vitória o time luso chegou aos 10 pontos e segue na liderança do Grupo 3. A França tem o mesmo número de pontos, mas perde nos critérios de desempate, em terceiro aparece a Croácia e na lanterna a Suécia.

Na próxima rodada, que acontece nos dias 14 e 15 de novembro, Portugal recebe a França na partida que pode definir o classificado para o mata-mata, enquanto a Suécia encara a Croácia.