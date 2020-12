Dois 'Superclásicos' em apenas um mês?

Estamos praticamente fechando a cortina desse 2020, um ano marcado pela pandemia do coronavírus. O vírus gerou um alarme mundial e levou muitas vidas com ele.

Em relação ao futebol, o esporte tenta seguir em frente da melhor maneira possível. Se formos para a Argentina, existem duas equipes que não se encararam nesta temporada: River Plate e Boca Juniors.

Não houve 'Superclásico' em 2020, mas o destino queria que houvesse um no início de 2021. Em 3 de janeiro, os dois se encontrarão novamente em um campo de futebol.

E pode não ser a última vez, já que ambos estão nas semifinais da Copa Libertadores. Caso se classifiquem para a final, o clube 'Millonario' e o 'Xeneize' se encontrarão novamente.

O Maracanã já espera o campeão. No dia 30 de janeiro, o estádio do Flamengo vai coroar o novo campeão da América. No momento, são quatro equipes totalmente envolvidas na luta.