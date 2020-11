Domènec Torrent analisa erros em derrota no Maracanã

Em grande jogo no Maracanã, o São Paulo virou para golear o Flamengo e contou com o brilho de Tiago Volpi, que deu uma assistência e defendeu pênaltis, cobrados por Bruno Henrique e Pedro.

O resultado evitou que o Rubro-Negro assumisse o primeiro lugar do Brasileirão. Após a partida, o técnico Domènec Torrent comentou a atuação de sua equipe.

"Acho que hoje erramos todos. Defensivamente e ofensivamente. Não vamos focar só nos defensivos. Erramos também ofensivamente. Acho que é uma derrota dolorosa para o time, pois poderiamos estar na liderança. Mas estamos na briga. Melhorar defensivamente. É uma pena. Foi um jogo atípico. Por pequenos detalhes perdemos o jogo. Perdemos pênalti, eles tiveram duas chances e fizeram. Perdemos outro pênalti e demos um para eles. Os jogadores sabem a importância de estar focados. É muito doloroso, mas aconteceu", avaliou o treinador - confira um trecho de sua entrevista no vídeo acima.

O técnico não vê a derrota como um fator que prejudique a equipe para a partida da quarta-feira, contra o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil. "Nada. É outra competição na terça. É um mata-mata. Esse jogo só ganhamos de um a zero é suficiente. O melhor é não jogar com a vantagem e tentar vencer de novo. O time do Flamengo tem muita experiência e qualidade. Mentalmente estão preparados.

Com o resultado, a equipe de Domènec Torrent continua na vice-liderança com os mesmos 35 pontos do Inter. No próximo domingo, pela 20ª rodada, o Flamengo visita o Atlético Mineiro no primeiro duelo do segundo turno.