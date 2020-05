'Drive-in': Prefeito do Porto sugere ver jogos de futebol dentro do carro

A cidade do Porto possui uma área verde de 83 hectares chamado Parque da Cidade do Porto, no qual está localizado o "Queimódromo", um enclave onde permitiriam que uma tela grande fosse instalada para que os fãs pudessem chegar lá de carro e acompanhar o jogo em tempo real.

A ideia já foi proposta pelo prefeito do Porto ao presidente da Liga Portuguesa, Pedro Proença, durante uma reunião.

"Temos certeza de que os fãs querem ver os jogos e muitos deles querem ver os jogos na companhia de outros fãs", afirmou Moreira.

A ideia depende dos operadores de televisão, que têm os direitos e as possíveis negociações para que possam ser transmitidos ao ar livre.

No horizonte, o derby da cidade que será disputado na noite de São João entre Porto e Boavista, um confronto que emociona milhares de torcedores de ambos os clubes e, desta vez, pretende ser seguido pelos fãs de ambos os lados em seus próprios carros.

O Porto é o líder da Liga Portuguesa com um ponto de diferença sobre o Benfica e, após o intervalo na primeira semana de março devido à pandemia de coronavírus, os jogos retornarão no dia 4 de junho para concluir as dez rodadas restantes da temporada.