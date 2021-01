"É a pior situação do clube desde que estou aqui"

O jogador do Barcelona, Sergio Busquets, garantiu que estão "motivados e felizes por conquistar o primeiro título". “Não está sendo uma temporada fácil, mas o time está melhor e tem mais confiança. Espero que isso seja refletido em campo e conquistar o primeiro título”, afirmou o meio-campista.

“O 4-3-3 é a formação que mais temos utilizado no Barça. Mas vai além. São os jogadores, a confiança, o nível dos jogadores. Estamos confortáveis ​​e a equipe precisava disso e de confiança. Não foi apenas pela formação, mas por muitas coisas ", explicou Busquets.

Um dos nomes da final será Leo Messi, quer pela sua presença quer pela sua ausência: “Espero que ele esteja, e também com Sergiño, que também não pôde estar. Leo é o melhor do mundo e se jogar temos muito mais chances. Ele tentará jogar. Verá como seu corpo reage. Ele e os médicos terão a última palavra".

“Pode ser a pior situação do clube desde que estou aqui. É uma situação complicada, no limite. Temos uma pandemia e isso torna tudo pior. Todos queríamos as eleições o mais rápido possível, mas o primeiro é a saúde do povo. Que seja o mais rapidamente possível e que o clube supere tudo isso", disse o jogador do Barcelona.

Uma das principais questões do jogo pode ser o surgimento de Pedri. Na arquibancada estará Luis Enrique, treinador da Espanha: "A decisão é do treinador. Ele tem que continuar mostrando seu nível. Não deve ser sobrecarregado com responsabilidades e que melhore. Demora muito pouco tempo e com certeza vai melhorar. Entre todos nós devemos ajudá-lo. Ele está trabalhando nisso e tem um talento brutal. Como pessoa e parceiro, ele tem tudo para fazer acontecer".

Busquets foi questionado sobre o 'Clásico' que no final não acontecerá. “O primeiro passo foi vencer na quarta-feira. Aí não me importei. O importante somos nós. Não devemos desmerecer o Athletic porque eles fizeram um grande jogo. Nossas cabeças estão em ser nós mesmos e com todo o respeito, enfrentaremos um grande rival como o Athletic", relatou.

Um dos principais homens do clube basco é Muniain. “Ele é um jogador muito difícil de marcar porque tem muita mobilidade. Ele se relaciona bem com todos e sempre mostrou o seu nível. Se ele tem o nível do Barça é muito difícil. Ele está muito confortável no Athletic e vamos sofrer. Que ele tenha o mínimo de destaque possível", disse.

Busquets lembrou Sergio Lozano, a quem enviou "um abraço e muito incentivo de toda a equipe e de mim" "ele está passando por um momento difícil. Desejamos a ele tudo de bom", acrescentou.