E se Neymar e Thiago Silva não puderem voltar a Paris?

Acontece que o fechamento de fronteiras ordenado por Macron poderia impedir o retorno de Neymar e Thiago Silva a Paris. Mas há algo ainda pior que agrava o medo do clube francês: a expansão do coronavírus no Brasil.

A França é um dos países mais afetados pelo COVID-19, sendo o sétimo internacionalmente em casos positivos, mais de 9.000 e mais de 260 mortes. No Brasil, são conhecidos mais de 500 casos de coronavírus.

O governo francês já decretou estado de alarme e tomou medidas de contenção para conter a pandemia. Se o contágio aumentar no Brasil e se tornar uma zona de risco, os dois jogadores poderão ter dificuldade em retornar.

Além disso, eles seriam forçados a ficar em quarentena por 15 dias no local de origem do deslocamento e não seriam capazes de treinar com seus companheiros de equipe desde que pusessem os pés na França, o que atrasaria ainda mais seu retorno ao futebol, se for retomada a Ligue 1.

Os jogadores de futebol brasileiro foram duramente criticados por tomar a decisão de viajar para o Brasil. A esposa de Thiago Silva explicou. "A decisão foi tomada por eu e meu marido, já que a situação em Paris é muito triste. Decidimos procurar um voo para o Brasil porque aqui ainda encontro coisas nos supermercados. Agora a França é o segundo país afetado na Europa pela pandemia de coronavírus. e queríamos nos proteger nas melhores condições. A situação em Paris é inacreditável. É uma situação arriscada para minha família e para mim e é por isso que decidimos sair", afirmou ela m suas redes sociais.