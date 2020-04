Ederson revela desejo de voltar ao Benfica

Ederson Moraes deixou o futebol português para assumir as luvas do Manchester City em 2017 por 40 milhões de euros. O brasileiro concedeu entrevista à plataforma 'Benfica Play' e contou que deseja vestir novamente a camisa do Benfica.

"O bom filho a casa torna", declarou o goleiro, antes de acrescentar que não gostaria de "voltar em fim de carreira, caindo aos pedaços".

Questionado sobre alguma preferência para atuar no Brasil ele contou: "Não torço por qualquer clube. Digo sempre que sou benfiquista. Entrei e saí pela porta da frente".

O jogador ainda lembrou de um episódio de um jogo fora de casa contra o Sporting, quando passou a assumir a titularidade: "No túnel o Rui Costa me disse: ‘Não há coisa melhor do que ganhar aqui’. Aquilo ficou na minha cabeça. Ganhamos por 1 a 0. Foi um jogo duro, mas, de repente, viram a águia crescer sobre o leão".