Emre Can conhece sua punição após cair nas provocações de Neymar

Antes da paralisação do futebol na Europa, Borussia Dortmund e PSG travaram uma bela batalha nos estádios pela Liga dos Campeões.

Os parisienses se classificaram para as quartas de final depois de vencer com mais sofrimento do que o esperado o 2 a 1 sofrido no jogo de ida no Signal Iduna Park.

Nos minutos finais do jogo de volta, Emre Can foi expulso depois de encarar Neymar, que o preparou para deixá-lo irritado.

Apesar do confinamento e do bloqueio do futebol, a UEFA continuou a fazer o seu trabalho e anunciou na terça-feira a sanção de dois jogos para o meio-campista.

Assim, Emre Can não poderá jogar nas duas primeiras partidas da edição da temporada 2020-21 com o Borussia Dortmund.