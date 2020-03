PSG nas quartas: Submarino Amarelo naufraga em águas parisienses

Vindo com a vantagem do empate conseguido em casa, o Borussia Dortmund foi até Paris com todo poder de fogo e um simples empate o levaria às quartas de final. Mas o PSG mostrou que a vida em Paris não seria fácil como nos filmes.

O PSG veio para o jogo com uma tática bastante clara: pressionando bastante as saídas de bola e fazendo o time alemão se recuar.

A estratégia deu certo, com um meio de campo bastante físico com Gueye e Kehrer. O Borussia aceitou a estratégia e esperou o PSG chegar para ver do que o time francês era capaz. E a resposta veio aos 27 minutos de uma maneira nada comum: com gol de cabeça de Neymar. Aparecendo sozinho na pequena área, o brasileiro empurrou de cabeça para o fundo do gol um escanteio cobrado por Di María.

Na comemoração do gol, Neymar provou Haaland e fez a famosa pose de meditação do jogador do Borussia.

A partir daí, encontramos um Dortmund tentando reagir, mas sem criatividade na criação de jogadas e sem conseguir achar espaço, arrascando bastante da intermediária mas pecando na pontaria. Um claro sinal de nervosismo.

E pouco tempo antes do apito soar, o PSG ampliou o placar com um gol de Bernat. Em uma bola cruzada por Sarabia, Bernat recebeu e desviou para o fundo do gol, tirando do goleiro.

No segundo tempo, o papel se inverteu: era hora do Borussia atacar e do PSG recuar, garantir o placar e defender os ataques do Submarino Amarelo. Uma tarefa não tão difícil contra um Haaland apagado e um Sancho que não estava tão inspirado.

Di María quase conseguiu fazer um golaço de falta, mas Bürki se esticou todo para pegar a bola no ângulo: era um PSG que estava na defensiva, mas quando pegava a bola oferecia perigo.

Com maior posse de bola e mais finalizações, o time alemão tentou, tentou e tentou, mas os chutes de fora da área não foram suficientes e não assustaram um Keylor Navas que quase não trabalhou na partida.

Já no fim da partida, uma confusão generalizada aconteceu. Emre Can fez uma falta em Neymar, que não gostou nada e acabou encarando o jogador. Os dois se estranharam, cada um foi para um lado e Marquinhos apareceu para tirar satisfação com o jogador. Os dois times se envolveram em uma confusão que acabou com o seguinte saldo: Emre Can expulso direto, cartão amarelo para Marquinhos, Neymar e Di María (que estava já no banco, mas se envolveu no tumulto).

Com o fim do jogo, o PSG espanta o fantasma da eliminação das oitavas da Champions League e está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões. E o Borussia Dortmund volta para casa com uma experiência inesquecível na bagagem.