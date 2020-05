"Espero poder ganhar minha nona Liga seguida"

O meio-campista chileno do Barcelona, ​​Arturo Vidal, garantiu que os onze jogos restantes da LaLiga "serão onze finais" e que a equipe está clara de que "será muito difícil" vencer.

"Não precisamos confiar em nós mesmos, precisamos pensar em vencer e fazê-lo da melhor maneira", disse Vidal em entrevista transmitida pelo clube catalão.

Se o Barça ganhar o título novamente, o meio-campista do Barça ganhará sua nona liga consecutiva. "Seria um sonho. Conseguir um histórico com tantas taças é muito complicado, mas ainda me sinto bem em continuar lutando e ganhando troféus. Poucos jogadores fizeram isso na história e estou orgulhoso, espero vencer o nono aqui, com o Barcelona" ele afirmou.

Após o confinamento devido à pandemia de coronavírus, a equipe catalã, pouco a pouco, voltou ao normal, algo que Arturo Vidal comemora.

"Foi uma alegria incrível voltar ao treinamento. Esses dois meses foram longos. Você desfruta muito quando está em campo com seus companheiros de equipe, são experiências muito agradáveis ​​de se viver. Agora estamos voltando e estamos indo muito bem. Estamos enfrentando alguns meses muito importante", observou.

Além disso, o internacional chileno lembrou que esse intervalo permitiu que seu companheiro de equipe Luis Suárez se recuperasse de uma cirurgia no joelho: "Para nós, é muito importante recuperar Luis e os lesionados, pois serão dois meses intensos com muitos jogos seguidos. Precisamos estar a 100% para as duas competições que restam".

Vidal ainda falou sobre ter que lutar por títulos com estádios vazios. "Gosto de me conectar com o público, me sinto bem e com muita alegria e entusiasmo, mas temos que nos adaptar", concluiu com resignação.