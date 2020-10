Müller ficou muito irritado quando aos 21 minutos da partida entre Bayern-Atleti recebeu o cartão amarelo. O jornalista alemão Patrick Strasser, que estava presente na Allianz Arena, disse que escutou com claridade a reclamação do jogador.

"Você está brincando com a minha cara? Estamos jogando contra os bandidos da Europa e eu levo um amarelo por isso?", disse Müller ao árbitro Michael Oliver.

As estatísticas, no entanto, não ajudam Müller, embora a sua reclamação tenha surtido efeito, já que a partir dai o árbitro só mostrou cartões para o time do Atlético. Os espanhóis cometeram 12 faltas, quatro a mais que os alemães, mas tomaram o dobro de cartões amarelos (4).